Следователи выдвинули две версии крушения вертолета МЧС

Следственный комитет выдвинул две основные версии крушения вертолета МЧС Ка-32 под Калининградом: нарушение техники безопасности и не зависящее от экипажа ЧП.

По данным СК РФ, два члена экипажа сейчас госпитализированы, один погиб, причина его гибели пока неизвестна. Запланирована медицинская экспертиза. Источник ТАСС утверждает, что перед вылетом вертолет прошел все необходимые процедуры и проблем с техникой не было зафиксировано.

В 5 км от города Полесск с бортом пропала связь. Вертолет упал в акватории Куршского залива.