Жертва скопинского маньяка требует возбудить против него дело

Некогда похищенная "скопинским маньяком" Екатерина Степанова обратилась в прокуратуру и Следственный комитет после интервью, данного Виктором Моховым телеведущей Ксении Собчак.

Степанова полагает, что Мохов "незаконно распространял сведения о ее частной жизни, составляющие личную тайну", в том числе о сексуальном и физическом насилии над ней. Тем самым он, по ее мнению, желал принести дополнительный вред, зная, что интервью покажут публично.

Теперь девушка требует, чтобы против Мохова возбудили уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни, а это чревато для него лишением свободы на срок до двух лет, сообщают "Открытые медиа".

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что команда Собчак заплатила скопинскому маньяку 50 тысяч рублей за скандальное интервью, доступ к которому уже ограничен администрацией YouTube.