Генпрокуратура РФ выложила на свой сайт статистику, согласно которой стало ясно, что из себя представляет среднестатистический нарушитель Уголовного кодекса.
Это мужчина 30-49 лет (почти 54%), удосужившийся получить среднее или среднее профессиональное образование (34,6% и 34,8%), не имеющий регулярного источника дохода. Почти 94% преступников — граждане России.
Менее прочих социальных групп закон нарушают подростки 14-15 лет, люди с высшим образованием и работники органов власти.
Утверждается, что такой вот социальный портрет практически не меняется последние несколько лет.
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