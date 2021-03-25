Генпрокуратура выложила данные по "среднему" преступнику в России

Генпрокуратура РФ выложила на свой сайт статистику, согласно которой стало ясно, что из себя представляет среднестатистический нарушитель Уголовного кодекса.

Это мужчина 30-49 лет (почти 54%), удосужившийся получить среднее или среднее профессиональное образование (34,6% и 34,8%), не имеющий регулярного источника дохода. Почти 94% преступников — граждане России.

Менее прочих социальных групп закон нарушают подростки 14-15 лет, люди с высшим образованием и работники органов власти.

Утверждается, что такой вот социальный портрет практически не меняется последние несколько лет.