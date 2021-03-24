Мужчина ударил врача молотком после отказа оформить инвалидность

В Татарстане местный житель ударил по голове молотком врача за отказ в оформлении инвалидности.

Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в Азнакаево. По версии следствия, 24-летний молодой человек в прошлом году неоднократно обращался к 71-летнему терапевту местной районной больницы с просьбой оформить ему инвалидность. Медик объяснял мужчине, что ему нужно пройти обследование и обратиться в специализированное учреждение.

В январе текущего года молодой человек пришёл в больницу и ударил врача молотком по голове. Нападавшего задержали коллеги пострадавшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в ближайшее время его направят в суд для рассмотрения по существу.