В Татарстане местный житель ударил по голове молотком врача за отказ в оформлении инвалидности.
Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошёл в Азнакаево. По версии следствия, 24-летний молодой человек в прошлом году неоднократно обращался к 71-летнему терапевту местной районной больницы с просьбой оформить ему инвалидность. Медик объяснял мужчине, что ему нужно пройти обследование и обратиться в специализированное учреждение.
В январе текущего года молодой человек пришёл в больницу и ударил врача молотком по голове. Нападавшего задержали коллеги пострадавшего.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в ближайшее время его направят в суд для рассмотрения по существу.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.