В Мурманской области в результате массовой драки в посёлке вахтовиков пострадали шесть человек.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в посёлке Белокаменка, где проживают вахтовики, работающие на стройке "Новатэка".
"В результате получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть человек, все они обслужены амбулаторно. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, инцидент имел бытовой характер", — цитирует агентство сообщение пресс-службы УМВД России по Мурманской области.
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