Массовая драка вахтовиков произошла в Мурманской области

В Мурманской области в результате массовой драки в посёлке вахтовиков пострадали шесть человек.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в посёлке Белокаменка, где проживают вахтовики, работающие на стройке "Новатэка".

"В результате получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть человек, все они обслужены амбулаторно. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, инцидент имел бытовой характер", — цитирует агентство сообщение пресс-службы УМВД России по Мурманской области.