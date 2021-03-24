В Казани задержали 59-летнего главного криминального авторитета Татарстана.
Как сообщает РИА "Новости", мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что 59-летний ранее неоднократно осужденный за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани получил неформальный статус "положенца по Татарстану". То есть, фактически занял высшую ступень в преступной иерархии республики", — цитирует агентство сообщение МВД республики.
У подозреваемого обнаружили тетрадь с записями о средствах "общака", одежду с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет, а также телефоны и сим-карты.
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