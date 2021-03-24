Главный криминальный авторитет Татарстана задержан в Казани

В Казани задержали 59-летнего главного криминального авторитета Татарстана.

Как сообщает РИА "Новости", мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что 59-летний ранее неоднократно осужденный за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани получил неформальный статус "положенца по Татарстану". То есть, фактически занял высшую ступень в преступной иерархии республики", — цитирует агентство сообщение МВД республики.

У подозреваемого обнаружили тетрадь с записями о средствах "общака", одежду с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет, а также телефоны и сим-карты.