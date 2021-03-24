Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль случай с истощенным ребенком в Талдоме.
Ранее служащие полиции в этом городе, преследуя подозрительного гражданина, нашли в его доме обнаженную и истощенную девочку 3-4 лет. В квартире была антисанитарная обстановка без каких-либо средств гигиены. СМИ и соцсети сообщали, что там обитало множество кошек, а сама девочка отзывалась на "кис-кис".
Сейчас ребенок находится в больнице. По данным детского омбудсмена Ксении Мишоновой, девочка имеет недобор веса, не говорит, но контактирует с людьми. Уже найдена ее мать. Возбуждено уголовное дело об истязании.
В июне прошлого года в Брянской области сильно пьющие приемные родители довели ребенка до истощения, практически не следя за ней.
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