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Обгоревший труп младенца нашли в лесу под Брянском

Происшествия

В лесу под Брянском обнаружено обгоревшее тело новорождённого ребёнка. Проводится проверка.

Инцидент произошёл в Бежицком районе 24 марта. В лесу был обнаружен обгоревший труп младенца. По предварительным данным, погибшему пробили голову, а затем пытались сжечь тело.

"Группа следователей работает на месте происшествия, возбуждено уголовное дело. Проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, которые будут способствовать в установлении причины смерти младенца", — цитирует РИА Новости официального представителя СУСК РФ по региону Александра Афонина.

 

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Автор: Максим Щегольков
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