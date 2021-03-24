Обгоревший труп младенца нашли в лесу под Брянском

В лесу под Брянском обнаружено обгоревшее тело новорождённого ребёнка. Проводится проверка.

Инцидент произошёл в Бежицком районе 24 марта. В лесу был обнаружен обгоревший труп младенца. По предварительным данным, погибшему пробили голову, а затем пытались сжечь тело.

"Группа следователей работает на месте происшествия, возбуждено уголовное дело. Проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, которые будут способствовать в установлении причины смерти младенца", — цитирует РИА Новости официального представителя СУСК РФ по региону Александра Афонина.