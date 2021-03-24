В Калининграде молодая девушка скончалась в больнице после падения с моста.
Как сообщает "Российская газета", трагедия произошла вечером 23 марта. Информация о произошедшем появилась в местных пабликах в соцсетях. Очевидцы сообщали, что девушка сидела на перилах эстакадного моста и делала селфи, затем упала на проезжую часть Московского проспекта.
От полученных травм девушка впоследствии скончалась в больнице.
В региональном минздраве подтвердили гибель девушки. По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.
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