Девушка погибла при падении с моста в Калининграде

В Калининграде молодая девушка скончалась в больнице после падения с моста.

Как сообщает "Российская газета", трагедия произошла вечером 23 марта. Информация о произошедшем появилась в местных пабликах в соцсетях. Очевидцы сообщали, что девушка сидела на перилах эстакадного моста и делала селфи, затем упала на проезжую часть Московского проспекта.

От полученных травм девушка впоследствии скончалась в больнице.

В региональном минздраве подтвердили гибель девушки. По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.