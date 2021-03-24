Граната взорвалась на занятиях по ОБЖ в школе Хасавюрта

В Дагестане во время занятий по ОБЖ в школе взорвалась граната. Пострадал учитель.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, инцидент произошёл 23 марта в школе №10 Хасавюрта.

Установлено, что во время дополнительного занятия по ОБЖ учитель готовил школьников к военно-спортивным соревнованиям и показывал им, как правильно взрывать гранату. В итоге взорвался учебно-имитационный запал военно-учебной гранаты. Педагогу оторвало пальцы руки, никто из детей не пострадал.

По факту произошедшего проводится проверка.