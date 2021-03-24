Главу Майкопа задержали по подозрению в вымогательстве

Главу Майкопа Андрея Гетманова задержали по подозрению в вымогательстве.

Как сообщает vesti. ru, по версии следствия, в 2018 году Гетманов пригласил к себе в кабинет предпринимателя и потребовал от него совершить обмен участками на территории Адыгеи. Бизнесмен отказался, так как такой обмен был неравноценным. После этого мэр стал угрожать предпринимателю физической расправой.

В настоящее время в отношении Гетманова возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.