Главу Майкопа Андрея Гетманова задержали по подозрению в вымогательстве.
Как сообщает vesti. ru, по версии следствия, в 2018 году Гетманов пригласил к себе в кабинет предпринимателя и потребовал от него совершить обмен участками на территории Адыгеи. Бизнесмен отказался, так как такой обмен был неравноценным. После этого мэр стал угрожать предпринимателю физической расправой.
В настоящее время в отношении Гетманова возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.