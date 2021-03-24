Новорождённый скончался в перинатальном центре в Оренбурге

В Оренбурге проверяют обстоятельства смерти новорождённого ребёнка в перинатальном центре.

Как сообщает издание ria56. ru, в настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается региональный минздрав. Информация о рождении мёртвого ребёнка в перинатальном центре появилась в соцсетях 23 марта.

"По предварительной информации, действительно, во время родов в перинатальном центре случилось осложнение, несмотря на оказание помощи, ребенок родился уже без признаков жизни", — цитирует издание сообщение минздрава Оренбуржья.

В настоящее время устанавливаются причины смерти малыша.

"Точную причину произошедшего поможет установить патологоанатомическое исследование. Министерство здравоохранения Оренбургской области проводит проверку по факту случившегося. Все подобные случаи досконально проверяются министерством здравоохранения", -цитирует издание сообщение пресс-службы ведомства.