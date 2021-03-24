В Оренбурге проверяют обстоятельства смерти новорождённого ребёнка в перинатальном центре.
Как сообщает издание ria56. ru, в настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается региональный минздрав. Информация о рождении мёртвого ребёнка в перинатальном центре появилась в соцсетях 23 марта.
"По предварительной информации, действительно, во время родов в перинатальном центре случилось осложнение, несмотря на оказание помощи, ребенок родился уже без признаков жизни", — цитирует издание сообщение минздрава Оренбуржья.
В настоящее время устанавливаются причины смерти малыша.
"Точную причину произошедшего поможет установить патологоанатомическое исследование. Министерство здравоохранения Оренбургской области проводит проверку по факту случившегося. Все подобные случаи досконально проверяются министерством здравоохранения", -цитирует издание сообщение пресс-службы ведомства.
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