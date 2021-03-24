Стали известны подробности о мужчине, с которым жила истощённая девочка

В Московской области сосед рассказал подробности о мужчине, с которым проживала истощённая девочка.

Как сообщает "Москва24", ребёнка нашли в захламлённом доме 24 марта. Полицейские преследовали подозрительного мужчину, который скрылся от них в частном жилище. Проверив дом, стражи порядка обнаружили девочку, которая находилась в истощённом состоянии. Её госпитализировали.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова уточнила, что девочка не разговаривает, но идёт на контакт.

Подробнее о мужчине, с которым проживал ребёнок, рассказал его сосед Сергей Кокорев.

"Бомж чище одевается, чем он. Я даже не знаю, как его назвать. По помойкам лазил — у "Пятерочки", "Магнита". Видел раз, как он корм собачий тащил, зная, что у них нет собаки", — рассказал мужчина в разговоре с "Москва24".

По факту произошедшего Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.