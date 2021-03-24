В Омске двоим местным жителям грозит пожизненное заключение за убийство нескольких человек.
Как сообщают "Аргументы и факты", по версии следствия, в апреле прошлого года двое мужчин, неофициально работающих кровельщиками, распивали спиртного. Возвращаясь домой, 43-летний мужчина предложил своему 28-летнему собутыльник кого-нибудь избить. Мужчины заметили у теплотрассы человека без определённого места жительства, вступили с ним в конфликт и стали избивать его. Пострадавший пытался обороняться ножом, но один из нападавших выхватил его и нанёс жертве восемь ударов. Потерпевший скончался на месте.
После этого кровельщики избили ещё одного мужчину, а затем душили его, пока он не перестал подавать признаки жизни. Потерпевший также скончался.
Одного из подозреваемых обвиняют также в краже мобильного телефона.
Дело будет рассматриваться в Омском областном суде, обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.
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