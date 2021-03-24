Спецслужбы задержали в Сочи ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников с применением взрывного устройства.
Как сообщает ТАСС, у подростка изъяли самодельное взрывное устройство, а также компоненты для изготовления таких устройств. Кроме того, были изъяты средства связи, инструкции по изготовлению взрывных устройств и материалы о нападениях на образовательные учреждения.
"Федеральной службой безопасности в городе Сочи в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан учащийся одного из лицеев, разместивший в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников", — сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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