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Спецслужбы задержали лицеиста, который хотел взорвать одноклассников

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Спецслужбы задержали в Сочи ученика лицея, который планировал нападение на одноклассников с применением взрывного устройства.

Как сообщает ТАСС, у подростка изъяли самодельное взрывное устройство, а также компоненты для изготовления таких устройств. Кроме того, были изъяты средства связи, инструкции по изготовлению взрывных устройств и материалы о нападениях на образовательные учреждения.

"Федеральной службой безопасности в городе Сочи в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан учащийся одного из лицеев, разместивший в соцсети "ВКонтакте" информацию о намерениях изготовить взрывчатое вещество и совершить нападение на одноклассников", — сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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