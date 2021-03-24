Смертельная драка дальнобойщиков произошла на границе России и Грузии

На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, в результате которой погиб человек.

Как сообщает телеканал "360", инцидент произошёл в в районе Крестового перевала.

Известно, что из-за угрозы схода лавин российско-грузинская граница закрыта на въезд и выезд, поэтому на границе скопились сотни грузовиков.

Источник "360" сообщает, что во время драки дальнобойщик, предположительно, турецкого происхождения, убил армянского водителя.

Отмечается, что инцидент произошёл на нейтральной территории. На место прибыли следователи из Грузии.

В погрануправлении ФСБ РФ по Северной Осетии не подтвердили, но и не опровергли факт произошедшего.