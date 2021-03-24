В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая произошло землетрясение.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Геологической службы США, магнитуда сейсмособытия составила 5,4.
Подземные толчки были зарегистрированы накануне вечером в ста километрах от округа Аксу. Эпицентр землетрясения залегал на глубине десяти километров.
Отмечается, что информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что землетрясения произошли в Бурятии и на Курилах.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывшая помощница Байдена сравнила Путина со львом.