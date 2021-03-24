Землетрясение произошло на северо-западе Китая

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая произошло землетрясение.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Геологической службы США, магнитуда сейсмособытия составила 5,4.

Подземные толчки были зарегистрированы накануне вечером в ста километрах от округа Аксу. Эпицентр землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Отмечается, что информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что землетрясения произошли в Бурятии и на Курилах.