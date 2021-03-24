Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме требуют запретить Маниже петь под российским флагом
Принц Гарри станет директором по влиянию в коуч-компании
Боня об Аршавине и его жене: "По закону он прав"
Партия Нетаньяху побеждает на израильских выборах
Итальянский минздрав заявил об открытости вакцине "Спутник V"
На Украине умерла военнослужащая после вакцинации AstraZeneca
Яна Рудковская возмущена отношением Аршавина к бывшей семье
Дочь Юдашкина заявила о "рабочем" состоянии больного раком отца
Дочь Анастасии Заворотнюк хотела бы покинуть Россию

Житель Северодвинска погасил долг перед приставами, принеся 22 кг монет

Происшествия

Свой долг перед службой судебных приставов житель города Северодвинска Архангельской области додумался погасить монетами. Они заняли два ящика, которые вместе весили 22 килограмма.

Общая сумма такого груза составила 38 715 рублей и 20 копеек. Мужчина отметил, что копил мелочь именно для этих целей, а о причинах распространяться не стал.

Как бы то ни было, два ящика монет пришлось принимать, а приколиста виртуально "изымать" из долговой ямы. Всего на это ушло 3849 монет, передаёт "Архангельск онлайн".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Житель Северодвинска погасил долг перед приставами, принеся 22 кг монет
Не стало актёра Джорджа Сигала
Пушков предрёк Украине демографический кризис хуже, чем в Прибалтике
В Госдуме требуют запретить Маниже петь под российским флагом
Принц Гарри станет директором по влиянию в коуч-компании
Боня об Аршавине и его жене: "По закону он прав"
Партия Нетаньяху побеждает на израильских выборах
Итальянский минздрав заявил об открытости вакцине "Спутник V"
На Украине умерла военнослужащая после вакцинации AstraZeneca
Яна Рудковская возмущена отношением Аршавина к бывшей семье
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Экс-сенатор США о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"

Бывшая помощница Байдена сравнила Путина со львом.

Экс-сенатор США о Путине: "Льву необязательно говорить, что он лев"
Номер вашего телефона позволит мошенникам узнать о вас всё
Парад мошенников
Номер вашего телефона позволит мошенникам узнать о вас всё
Новости Украины
"Правый сектор" признан нацистской организацией на Украине
Бывший СССР
Почему Россию откроют для трудовых мигрантов
Любовь Степушова Во Франции критикуют обещание Бретона о коллективном иммунитете в Европе Любовь Степушова Игорь Буккер "Пещера ужаса" донесла послания пророков Игорь Буккер Василий Амирджанов Российские политики соревнуются в критике Байдена Василий Амирджанов
Происшествия
Силовики провели массовые задержания цыган в Ленобласти
Экономика и бизнес
Поезд дальше не идёт: Китай "тормозит" составы с лесом и углём из РФ
Остановите шоу: посол России в Болгарии оценила "поимку шпионов из РФ"
Политика. Новости и аналитика
Остановите шоу: посол России в Болгарии оценила "поимку шпионов из РФ"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников