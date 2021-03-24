Житель Северодвинска погасил долг перед приставами, принеся 22 кг монет

Свой долг перед службой судебных приставов житель города Северодвинска Архангельской области додумался погасить монетами. Они заняли два ящика, которые вместе весили 22 килограмма.

Общая сумма такого груза составила 38 715 рублей и 20 копеек. Мужчина отметил, что копил мелочь именно для этих целей, а о причинах распространяться не стал.

Как бы то ни было, два ящика монет пришлось принимать, а приколиста виртуально "изымать" из долговой ямы. Всего на это ушло 3849 монет, передаёт "Архангельск онлайн".