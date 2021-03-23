Стрелок в супермаркете Колорадо носил бронежилет и штурмовую винтовку

Колорадский стрелок Ахмад Алисса, устроивший бойню в американском супермаркете, носил бронежилет и был вооружен штурмовой винтовкой.

Таковы данные местного подразделения телеканала АВС. Тем временем старший брат стрелка Али отметил порталу The Daily Beast, что Ахмад очень асоциальный человек и периодически выказывал приступы мании преследования. На свой странице в Facebook он часто выкладывл происламистские записи.

Жертвами стрельбы стали 10 человек от 20 до 65 лет, в том числе один полицейский. На инцидент отреагировали на самом высоком уровне — президент США Джо Байден уверяет, что его правительство будет добиваться запрета продажи штурмового оружия.