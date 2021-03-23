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Рэпер Эльмин Гулиев предстанет перед судом за ДТП

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Хамовнический суд российской столицы получил уголовное дело рэп-исполнителя Эльмина Гулиева. Его обвиняют в том, что в центре Москвы он сбил пешеходов на своем Infiniti.

Рэпер Эльмин Гулиев предстанет перед судом за ДТП

Авария произошла 21 сентября 2020 года. На пересечении Остоженки и Померанцева переулка машина, за рулём которой был рэпер, столкнулась с другой иномаркой, и её отбросило прямо на пешеходов на тротуаре. Выяснилось, что Гулиев проехал с превышением скорости на красный свет. Пострадали мужчина и женщина на тротуаре, а также женщина-пассажир музыканта.

В крови и моче Гулиева при освидетельствовании нашли следы каннабиноидов. Но он отрицает употребление запрещённых веществ, признав вину в самом ДТП. До этого рэперу целых 49 раз выписывали административные штрафы за "вольное" поведение на дороге. Кроме того, он ранее был судим за грабёж.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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