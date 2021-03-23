Известный по роли в сериале "След" актер Андрей Лавров попал под арест по делу об угрозе применения насилия к инспектору военной автоинспекции.
Как утверждает Следственный комитет, ссора между этими двумя состоялась 19 марта. Подозреваемый угрожал инспектору предметом, похожим на нож, некоторое время преследовал его, несмотря на требование прекратить и успокоиться, а затем исчез.
Против Лаврова возбуждено уголовное дело. Следствие требовало отправить его в СИЗО, но была выбрана более мягкая мера — домашний арест.
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