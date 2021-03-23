В Дагестане была зафиксирована вспышка кишечной инфекции. Госпитализированы 13 детей.
Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл в в Гергебильском районе. В медицинское учреждение с признаками отравления были доставлены 13 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет.
По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, в рамках которой будут установлены причины отравления и дана оценка исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Отмечается, что с начала года это уже пятая вспышка инфекции в Дагестане.
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