Суд рассмотрит апелляции на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову 21 апреля.
Как сообщает ТАСС, на приговор были поданы три жалобы. Две из них подали представители осужденного и одну- потерпевших.
Адвокат Равиль Тугушев рассказал агентству, что суд рассмотрит все три поданные апелляции. Отмечается, что военная прокуратура внесла возражения на каждую из жалоб, так как считает приговор суда законным и обоснованным.
В январе этого года суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима.
Ранее срочник расстрелял сослуживцев, в результате чего восемь человек погибли и двое пострадали.
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