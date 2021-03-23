Названа дата рассмотрения жалоб на приговор Шамсутдинову

Суд рассмотрит апелляции на приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову 21 апреля.

Как сообщает ТАСС, на приговор были поданы три жалобы. Две из них подали представители осужденного и одну- потерпевших.

Адвокат Равиль Тугушев рассказал агентству, что суд рассмотрит все три поданные апелляции. Отмечается, что военная прокуратура внесла возражения на каждую из жалоб, так как считает приговор суда законным и обоснованным.

В январе этого года суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима.

Ранее срочник расстрелял сослуживцев, в результате чего восемь человек погибли и двое пострадали.