Нетрезвый житель Московской области избил в вестибюле сотрудницу московского метро.
Как сообщает издание "Свободная пресса", инцидент произошел на станции "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии. Пьяный мужчина пытался пройти через турникет, который работал на выход. Увидев это, сотрудница службы безопасности сделала ему замечание и попросила его оплатить проезд.
В ответ на просьбу женщины, пассажир со всей силой толкнул её на пол, в результате чего она получила серьёзную травму руки.
Нападавшего задержали сотрудники патрульно-постовой службы столичного метро. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.
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