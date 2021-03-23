Житель Подмосковья избил сотрудницу московского метро

Нетрезвый житель Московской области избил в вестибюле сотрудницу московского метро.

Как сообщает издание "Свободная пресса", инцидент произошел на станции "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии. Пьяный мужчина пытался пройти через турникет, который работал на выход. Увидев это, сотрудница службы безопасности сделала ему замечание и попросила его оплатить проезд.

В ответ на просьбу женщины, пассажир со всей силой толкнул её на пол, в результате чего она получила серьёзную травму руки.

Нападавшего задержали сотрудники патрульно-постовой службы столичного метро. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.