Оставленного одного дома ребёнка сняли с окна в Саратове

В Саратове оставленного одного дома ребёнка сняли с окна специалисты экстренных служб.

Как сообщает издание sarnovosti. ru, инцидент произошёл утром 23 марта. Одинокого ребёнка, выбрасывающего игрушки из открытого окна на первом этаже заметили очевидцы.

"На место происшествия незамедлительно выехали инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3. Были приняты меры по установлению местонахождения родителей ребенка", — цитирует издание сообщение пресс-службы городского УМВД.

Позже полицейские нашли 22-летнюю мать ребёнка, которая рассказала, что ушла на работу, а ребёнка оставила дома одного. На девушку составили административный протокол за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.