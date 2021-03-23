Подростки избили прохожего и взорвали у него в руках петарду

В Санкт-Петербурге несколько подростков набросились на прохожего, избили его и взорвали в его руке петарду.

Как сообщает издание neva. today, инцидент произошёл на проспекте Просвещения.

Известно, что 18-летний молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу, и в тот момент на него набросилась толпа подростков, в которой было десять человек. После того, как пострадавший перестал сопротивляться, подростки вложили в его руку петарду, взорвавшуюся внутри рукава. Нападавшие скрылись.

Потерпевшего с ожогами и гематомами госпитализировали. Одного из нападавших удалось задержать полиции, поиски остальных продолжаются.