В Санкт-Петербурге несколько подростков набросились на прохожего, избили его и взорвали в его руке петарду.
Как сообщает издание neva. today, инцидент произошёл на проспекте Просвещения.
Известно, что 18-летний молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу, и в тот момент на него набросилась толпа подростков, в которой было десять человек. После того, как пострадавший перестал сопротивляться, подростки вложили в его руку петарду, взорвавшуюся внутри рукава. Нападавшие скрылись.
Потерпевшего с ожогами и гематомами госпитализировали. Одного из нападавших удалось задержать полиции, поиски остальных продолжаются.
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