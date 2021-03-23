Сёстры Хачатурян признаны потерпевшими по делу о побоях со стороны отца

Сестёр Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии и побоях со стороны их отца.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей. Девушки были официально признаны потерпевшими по этому делу.

"Для нас это дело важно тем, что у девушек теперь официально статус потерпевших со всеми вытекающими правами. Мы надеемся на прекращение уголовного преследования", — сообщил ТАСС адвокат Алексей Паршин.

Защитники рассчитывают, что благодаря новому статусу их подзащитных, действия девушек могут быть переквалифицированы как необходимая оборона.

"Если уголовное дело в отношении Михаила поступит в суд, и суд признает его виновным в совершении всех преступлений против девушек, то мы получим очередное, уже неопровержимое доказательство того, что сестры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны", — цитирует агентство адвоката Алексея Липцера.