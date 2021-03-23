В Красноярске генеральный директор одной из местных компаний убил девушку и пытался растворить труп в кислоте.
Как сообщает издание baikal24. ru, инцидент произошёл 28 февраля. Мужчина поссорился со своей девушкой и из ревности задушил её.
После этого, желая скрыть следы преступления, мужчина поместил труп своей жертвы в бочку, которую увёз в гараж. В ёмкость он налил фторводородную кислоту, полагая, что тело растворится.
В тот же день подозреваемый был задержан, после чего оформил явку с повинной и рассказал детали преступления.
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