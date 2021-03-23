В Свердловской области в отношении сотрудницы полиции возбудили уголовное дело за кражу денег с чужой карты.
Как сообщает издание e1. ru, инцидент произошёл в Верхней Пышме.
"8 марта 2021 года сотрудница полиции по пути на работу увидела лежавшую в снегу чужую дебетовую карту и решила потратить находившиеся на ней денежные средства. До блокировки карты она успела приобрести товары на общую сумму порядка 4,5 тысячи рублей. Подозреваемая впоследствии признала вину", — цитирует издание сообщение Следственного комитета.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что женщина будет уволена из рядов полиции.
Подозреваемой грозит до шести лет колонии.
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