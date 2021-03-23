Номер телефона позволит мошенникам узнать о вас всю информацию

Зная ваш номер телефона, мошенники могут получить о вас практически любую информацию. Причём большую часть информации можно найти даже в "белом" сегменте интернета, заявил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с "Правдой.Ру".

В первую очередь, по номеру телефона можно узнать имя и отчество владельца, а также первую букву фамилии, например используя сервис Сбербанка по переводу денег. Также фамилию, имя и отчество можно узнать из социальных сетей (в большинстве своём эта информация открыта, включая номера телефонов).

Также по номеру телефона можно узнать и место проживания, и место работы, и даже уровень образования, что человек продаёт и покупает. Подобную информацию можно выудить из таких сайтов как hh. ru и "Авито".

В целом раскрытие подобной информации не критично, но только до тех пор, пока не попадёт в руки мошенников, которые воспользуются ею в корыстных целях. Например, они могут притвориться сотрудниками банка, выведать данные банковской карты и опустошить её. Также злоумышленники могут шантажировать "клиентов", подытожил Вакулин.