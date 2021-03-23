Зная ваш номер телефона, мошенники могут получить о вас практически любую информацию. Причём большую часть информации можно найти даже в "белом" сегменте интернета, заявил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с "Правдой.Ру".
В первую очередь, по номеру телефона можно узнать имя и отчество владельца, а также первую букву фамилии, например используя сервис Сбербанка по переводу денег. Также фамилию, имя и отчество можно узнать из социальных сетей (в большинстве своём эта информация открыта, включая номера телефонов).
Также по номеру телефона можно узнать и место проживания, и место работы, и даже уровень образования, что человек продаёт и покупает. Подобную информацию можно выудить из таких сайтов как hh. ru и "Авито".
В целом раскрытие подобной информации не критично, но только до тех пор, пока не попадёт в руки мошенников, которые воспользуются ею в корыстных целях. Например, они могут притвориться сотрудниками банка, выведать данные банковской карты и опустошить её. Также злоумышленники могут шантажировать "клиентов", подытожил Вакулин.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Путин в день воссоединения Крыма с Россией провозгласил новую империю. Москва заявила, что республики экс-СССР больше не имеют права на антироссийскую политику.