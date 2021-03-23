Водитель скончался за рулём автобуса во время движения

В Омске водитель муниципального автобуса скончался за рулём прямо во время движения. По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.

Как сообщает РЕН ТВ, трагедия произошла вечером 20 марта на одном из оживлённых городских перекрёстков. В маршрутке 59-летний водитель скончался во время движения. Происшествие не привело к ДТП.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Причину случившегося установит судебно-медицинская экспертиза.