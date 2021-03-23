Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован, сообщила член столичной ОНК Марина Литвинович. Об этом пишет РИА "Новости".
"Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются… Сказал, что виновным себя не признаёт. Арест стал для него неожиданностью", — написала Литвинович в своем Telegram-канале.
По ее словам, арест "стал для него неожиданностью".
Арестованный губернатор Пензенской области Иван Белозерцев полагает, что его уголовное дело не связано с политикой, сообщила РИА "Новости" член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.
"Он нам сказал, что, по его мнению, возбужденное уголовное дело не носит политический характер", — сказала собеседница агентства.
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