На Курилах и в Бурятии вновь произошли землетрясения.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие было зафиксировано в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии. Магнитуда землетрясения составила 3,3, энергетический класс 10.
На Курилах землетрясение магнитудой 4,4 произошло на острове Парамушир. Как сообщает издание sakhalinmedia. ru, угроза цунами не объявлялась.
Известно, что в обоих случаях жертв и разрушений нет.
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