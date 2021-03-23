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Стрельба в супермаркете в Колорадо, минимум шесть погибших

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в американском штате Колорадо в супермаркете. Западные СМИ сообщают о как минимум шести погибших.

Конкретно трагедия произошла в городе Боулдер. Стрелок сначала устроил пальбу у входа в супермаркет King Soopers, а потом переместился внутрь. По ряду данных, среди погибших есть полицейский.

СМИ утверждают, что нападавший задержан, стражи порядка пока эти данные не подтвердили, передает ТАСС.

Ранее очередной подросток, который стал жертвой стрельбы в американской школе, скончался в больнице.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Александр Михайлов
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