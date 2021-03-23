Девочка, которую ранее объявили погибшей из-за схода лавины в Мурманской области, на самом деле жива. Однако ее состояние тяжелое.
Так заявил ТАСС, ссылаясь на власти региона. Сейчас врачи решают, как отправить ее в медицинский центр, занимающийся подобными травмами.
Ребенок 2008 года рождения. Он принимал участие в туристической экспедиции, которая перемещалась в горах по разработанному самостоятельно маршруту. В итоге в районе станции Имандра произошло попадание под лавину.
Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело.
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