Якобы погибшая в Хибинах из-за лавины девочка оказалась жива

Девочка, которую ранее объявили погибшей из-за схода лавины в Мурманской области, на самом деле жива. Однако ее состояние тяжелое.

Так заявил ТАСС, ссылаясь на власти региона. Сейчас врачи решают, как отправить ее в медицинский центр, занимающийся подобными травмами.

Ребенок 2008 года рождения. Он принимал участие в туристической экспедиции, которая перемещалась в горах по разработанному самостоятельно маршруту. В итоге в районе станции Имандра произошло попадание под лавину.

Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело.