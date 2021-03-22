Бостонскому террористу могут "вернуть" смертный приговор

Американский Верховный суд изучит возможность восстановления смертного приговора Джохару Царнаеву, устроившему теракт на марафоне в Бостоне в 2013 году.

Такой запрос представило министерство юстиции страны, которое добивается отмены решения федерального апелляционного суда в Бостоне. Сметный приговор был отменен, так как судьи сочли, что присяжные могут быть предвзяты, а также учли степень влияния на Царнаева его сообщника и старшего брата Тамерлана.

Если попытка вернуть смертный приговор не увенчается успехом, то Царнаев будет отбывать несколько пожизненных сроков в тюрьме. Жертвами теракта стали трое, более 260 оказались ранее. Тамерлан Царнаев был убит при задержании.