В Нижнем Тагиле студент местного колледжа на спор сообщил о минировании учебного заведения.
Как сообщает издание evo-rus.com, инцидент произошёл утром 19 марта. Между двумя студентами возник спор, в ходе которого один предложил другому сообщить о минировании колледжа. Его оппонент принял пари, после чего позвонил на вахту общежития и сообщил, что в здании колледжа заложена бомба.
Прибывшие на место специалисты экстренных служб обследовали здание, но никаких взрывных устройств не обнаружили.
Вскоре звонивший был задержан и доставлен в отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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