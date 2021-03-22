Студент из Нижнего Тагила на спор "заминировал" колледж

В Нижнем Тагиле студент местного колледжа на спор сообщил о минировании учебного заведения.

Как сообщает издание evo-rus.com, инцидент произошёл утром 19 марта. Между двумя студентами возник спор, в ходе которого один предложил другому сообщить о минировании колледжа. Его оппонент принял пари, после чего позвонил на вахту общежития и сообщил, что в здании колледжа заложена бомба.

Прибывшие на место специалисты экстренных служб обследовали здание, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

Вскоре звонивший был задержан и доставлен в отдел полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.