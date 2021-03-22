Женщина и ребёнок погибли в Самарской области, провалившись в полынью

В Самарской области женщина и ребёнок провалились в полынью на реке. Оба погибли.

Как сообщает издание riafan. ru, трагедия произошла в Новокуйбышевске. Бабушка с пятилетним внуком прогуливались по льду реки Кривуша и под толстым слоем снега не заметили полынью. В результате, женщина и ребёнок оказались в ледяной воде. Из-за тонкого льда и высокого сугроба пострадавшим не удалось выбраться самим.

Спасатели оперативно выехали на место, но сразу обнаружить попавших в беду женщину и ребёнка им не удалось. Пострадавшие пробыли в ледяной воде более часа. Спасти их не удалось.