Абрамович будет судиться с издателем книги "Люди Путина"

Судебный иск против британского издательства HarperCollins, которая выпустила книгу "Люди Путина", подал российский бизнесмен Роман Абрамович.

"Книга содержит ряд ложных и клеветнических утверждений обо мне, в том числе о приобретении мной футбольного клуба "Челси" и его деятельности", — подчеркнул он. В книге заявлено, что Абрамович — коррупционер, а "Челси" приобрел по указанию Кремля. Автором является бывший московский спецкорр газеты Financial Times Кэтрин Белтон.

Абрамович подчеркнул, что к публичности не стремится и обычно не борется с "клеветой", но, как он считает, ущерб нанесен еще и клубу. Он уверяет, что будет стремиться в первую очередь к внесудебному урегулированию спора.

Ранее британская газета The Independent извинилась перед Абрамовичем, которого назвали "одним из кошельков Путина".