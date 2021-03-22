В Московской области собаки задушили ученицу пятого класса. Проводится проверка.
Как сообщает издание "Свободная пресса", трагедия произошла в подмосковной Истре. Девочка отправилась на прогулку с собаками породы кане-корсо. Через некоторое время ребёнка обнаружили лежащей на снегу с обмотанным вокруг шеи. Прибывшие на место врачи констатировали смерть девочки.
По некоторым данным, собаки стали играть с шарфом девочки и натянули его, задушив ребёнка.
"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", — цитирует издание сообщение подмосковной прокуратуры.
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