Пять человек погибли при взрыве в здании сельского комитета в Китае

В Китае в результате взрыва в здании сельского комитета на юге страны погибли пять человек.

Как сообщает издание "Свободная пресса", инцидент произошёл 22 марта в Гуанчжоу. Местная полиция установила, что 59-летний мужчина вошёл в здание сельского комитета и привёл в действие взрывное устройство. Известно, что ранее у мужчины изъяли земельный участок.

В результате взрыва пять человек, в том числе, сам смертник, погибли на месте. Ещё пять человек пострадали, они были госпитализированы.

В настоящее время ведётся расследование.