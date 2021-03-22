Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ВОЗ: в мире растёт число заболевших коронавирусом
Убившую ребенка няню из Узбекистана депортируют из России
Российские САУ "Магнолия" будут переброшены в Арктику
Украинские военные отказываются выполнять приказы командиров в Донбассе
Пашинян: Армения закупила истребители Су-30СМ без ракет
Дмитрий Рогозин анонсировал испытания ракеты "Сармат"
Полк для участия в гибридных конфликтах создадут в Великобритании
Стали известны сроки госиспытаний колёсной гаубицы "Мальва"
Почему у нашей армии ещё нет теплопеленгатора?

Пять человек погибли при взрыве в здании сельского комитета в Китае

Происшествия

В Китае в результате взрыва в здании сельского комитета на юге страны погибли пять человек.

Как сообщает издание "Свободная пресса", инцидент произошёл 22 марта в Гуанчжоу. Местная полиция установила, что 59-летний мужчина вошёл в здание сельского комитета и привёл в действие взрывное устройство. Известно, что ранее у мужчины изъяли земельный участок.

В результате взрыва пять человек, в том числе, сам смертник, погибли на месте. Ещё пять человек пострадали, они были госпитализированы.

В настоящее время ведётся расследование.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
ЕС обвиняют в приверженности геополитике в вопросе со "Спутником V"
Пять человек погибли при взрыве в здании сельского комитета в Китае
Боррель считает, что Россия идет на конфронтацию с ЕС
ВОЗ: в мире растёт число заболевших коронавирусом
Убившую ребенка няню из Узбекистана депортируют из России
Российские САУ "Магнолия" будут переброшены в Арктику
Украинские военные отказываются выполнять приказы командиров в Донбассе
Военный эксперт: никто из армянских военных не захотел стать новым Пиночетом
Пашинян: Армения закупила истребители Су-30СМ без ракет
Дмитрий Рогозин анонсировал испытания ракеты "Сармат"
Популярное
Бывший СССР
Путин провозгласил новую империю

Путин в день воссоединения Крыма с Россией провозгласил новую империю. Москва заявила, что республики экс-СССР больше не имеют права на антироссийскую политику.

Путин провозгласил новую империю
Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности
Технологии
Нейтронный "Прорыв" России — фантастика в реальности
Российский шоу-бизнес
Веру Брежневу задержала полиция Испании
Кремль
Германию восхитил "дипломатический шедевр Путина"
Любовь Степушова США обречены на поражение в борьбе на два фронта Любовь Степушова Василий Амирджанов Российские политики соревнуются в критике Байдена Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россию больше не устраивает роль "терпилы" Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак бросила вызов Никите Михалкову
Экономика и бизнес
Если вдруг: как на жителях России скажется отключение от SWIFT
Певец Грузии резко ответил всем, кому он не нравится
Российский шоу-бизнес
Певец Грузии резко ответил всем, кому он не нравится
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников