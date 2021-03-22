Пресненский районный суд в понедельник продлил арест популярному TikTok-блогеру Константину Лакееву (Kievskyyy) по делу о повреждении служебного автомобиля во время несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили РИА "Новости" в суде.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Лакеева Константина сроком до 23 апреля", — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Юноша признал вину во время допроса и заявил, что раскаивается.
На видео, распространённом в сети, толпа протестующих во время несогласованной акции 23 января в Москве забрасывает снежками и пинает автомобиль со служебным номером АМР. В результате стычки в автомобиле выбили окно, по факту нападения было возбуждено уголовное дело.
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