Губернатору Пензенской области предъявлено официальное обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам, в зависимости от роли им инкриминируется дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ГСУ СК России предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)", — сказала она.