Координатор штаба Навального в Хабаровске – под домашним арестом

Координатор штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин заключён под домашний арест до 16 мая, его обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митинга, сообщили РИА "Новости".

"В субботу Алексею Ворсину выбрана мера пресечения — домашний арест до 16 мая по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)", — сообщила собеседница агентства.

Статья 212.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от 600 тысяч до миллиона рублей; обязательных работ до 480 часов; исправительных работ от одного года до двух лет; принудительных работ до пяти лет или лишения свободы до пяти лет.