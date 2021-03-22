СК рассказал о наказании за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка"

Люди, разместившие на сайтах акции "Бессмертный полк" фотографии нацистов и предателей, уже понесли заслуженное наказание, рассказал в интервью РИА "Новости" председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

СК РФ летом 2020 года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта "Бессмертный полк" фотографий нацистов, в том числе Адольфа Гитлера. Суды, в основном, приговаривают к штрафам, но пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.

"Те лица, которые разместили на сайтах акции "Бессмертный полк-онлайн" фотографии нацистских преступников и предателей родины, уже понесли заслуженное наказание", — сказал он.