Во всех школах и детсадах КБР проверят питание из-за жалоб на мясо

Организацию питания во всех школах и детсадах Кабардино-Балкарии проверят после того, как родители в одном из учреждений в Нальчике пожаловались на качество мяса, сообщает региональное министерство просвещения. Об этом сообщает РИА "Новости".

В субботу, 20 марта, в соцсетях появилась информация, что родители обвинили руководство прогимназии №34 в Нальчике в использовании испорченного мяса для питания детей. Региональное СУСК сообщило, что начало доследственную проверку. Проверку также проводит и республиканская прокуратура.

"Ситуация по организации питания в МКОУ "Прогимназия №34" Нальчика находится на особом контроле министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии… Для координации мер по контролю за качеством питания в образовательных учреждениях министерством создается оперативный штаб по организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также инициирована проверка организации питания во всех детских садах и школах республики", — говорится в сообщении в аккаунте министерства в соцсети Instagram.