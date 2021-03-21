Полиция Израиля готова рассмотреть запрос России по бизнесмену Шпигелю

Полиция Израиля в случае поступления рассмотрит возможные запросы из российских правоохранительных органов по поводу предпринимателя Бориса Шпигеля, фармацевтическая компания которого ранее сотрудничала с израильской Teva Pharmaceutical Industries, сообщил РИА "Новости" официальный представитель ведомства Михаил Зингерман.

"Насчет "поступали ли запросы" — мы не можем подтвердить или опровергнуть. Но если будут запросы — несомненно, рассмотрим", — сказал Зингерман.