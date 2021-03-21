Полиция Израиля в случае поступления рассмотрит возможные запросы из российских правоохранительных органов по поводу предпринимателя Бориса Шпигеля, фармацевтическая компания которого ранее сотрудничала с израильской Teva Pharmaceutical Industries, сообщил РИА "Новости" официальный представитель ведомства Михаил Зингерман.
"Насчет "поступали ли запросы" — мы не можем подтвердить или опровергнуть. Но если будут запросы — несомненно, рассмотрим", — сказал Зингерман.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В новом выпуске шоу "Голос. Дети" произошла неприятная ситуация.