Власти назвали причину утечки нефти в Саратовской области

Перепад давления в системе рассматривается в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Пугачевском районе Саратовской области, по факту разлива нефти прокуратура проводит проверку, сообщили РИА "Новости".

"Пугачевской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефти между селами Орловка и Селезниха Пугачевского района. Предварительно установлено, что в результате перепада давления в нефтепроводе филиала АО "Транснефть-Приволга" произошла утечка нефти на участок земли площадью около 150 квадратных метров. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сказала собеседница агентства.