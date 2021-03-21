Перепад давления в системе рассматривается в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе Куйбышев — Тихорецк в Пугачевском районе Саратовской области, по факту разлива нефти прокуратура проводит проверку, сообщили РИА "Новости".
"Пугачевской межрайонной прокуратурой организована проверка по факту разлива нефти между селами Орловка и Селезниха Пугачевского района. Предварительно установлено, что в результате перепада давления в нефтепроводе филиала АО "Транснефть-Приволга" произошла утечка нефти на участок земли площадью около 150 квадратных метров. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сказала собеседница агентства.
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