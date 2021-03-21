По делу губернатора Белозерцева задержаны шесть человек

Шесть человек задержаны в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревается с соучастниками во взяточничестве, сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время известно о задержании шести человек в рамках расследования уголовного дела (пензенского губернатора — ред.)", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от возглавляющего группу фармацевтических компаний "БИОТЭК" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.