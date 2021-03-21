Неизвестные перевели деньги на карту и просят вернуть. Что делать?

Чтобы заставить потенциальную жертву вернуть деньги на условиях мошенников, они используют любые предлоги, даже угрожают уголовным преследованием и судом, рассказал замдиректора департамента информационной безопасности банка "Открытие" Анатолий Брагин. По его словам, клиент ни в коем случае не должен предпринимать самостоятельные попытки урегулировать сложившуюся ситуацию.

"Тратить денежные средства также не надо. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он чист перед законом", — заявили в банке "Ак Барс".

В Банке России рекомендовали придерживаться нескольких простых правил.

"Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод", — указал регулятор.